Vida (quase) perfeita: a relação das redes sociais com os transtornos alimentares

Casos de compulsão alimentar, anorexia e bulimia são tratados muitas vezes como um "ideal saudável" e é seguido por diversas pessoas da vida real, que acreditam que podem (e devem) seguir esses passos.

Não é novidade pra ninguém que as redes sociais ditam muitas coisas do nosso dia a dia. Se tornaram o principal meio de influência na sociedade. Mas é importante entender que, em alguns contextos, essas ferramentas ajudam a sustentar alguns falsos padrões sociais, como a beleza ideal, o corpo perfeito e o melhor tipo de alimentação possível.

E é através dessa realidade que os transtornos alimentares surgem nos tempos atuais, criando um vínculo quase que indissociável com o universo online. Todo esse comportamento padrão que é vendido através de perfis de influenciadores impulsionam essa condição que atinge quase 10% da população jovem no Brasil.

No 37º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, o O Que a Bahia Quer Saber busca entender qual a relação das mídias sociais com os transtornos alimentares, e como a exposição do tema na internet e na televisão abre espaço para essa discussão. Afinal o próprio Big Brother Brasil se tornou palco para essa discussão nas últimas semanas.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Para ajudar a entender essa realidade, o podcast recebe a psicóloga Carina Magalhães, que se especializou nos estudos da psicologia e dos transtornos alimentares, e a nutricionista clínica esportiva, Tâmara Ferreira. A terceira convidada do programa é a psicóloga Yasmin Guimarães, que vive uma dupla realidade de paciente e profissional.

Yasmin foi apenas uma das milhares de meninas que cresceram sob o peso dos transtornos alimentares e hoje compartilha sua trajetória de recuperação no perfil do Instagram 'O Peso da Mente' (@opesodamente). O episódio ouve os relatos da psicóloga sobre o seu tratamento e discute a importância de utilizar a própria rede social como uma ferramenta para combater essa condição psicológica.

Este episódio tem produção, narração e edição de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.