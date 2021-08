Vídeo: adolescentes derrubam vacinas contra covid-19 em posto no DF

Dois adolescentes de 16 e 17 anos quebraram doses de vacina contra a covid-19 em um posto de imunização em Planaltina, no Distrito Federal, nesta quinta-feira (26).

Testemunhas dizem que eles aguardavam na fila no posto do Centro Olímpico, no início da tarde, quando o mais novo foi informado que não fazia parte do público que está sendo vacinado.

Ao saberem disso, os dois ficaram irritados e, alterados, derrubaram os recipientes com as vacinas, quebrando alguns frascos. A Polícia Militar foi chamada, segundo o Correio Braziliense. O menor de 16 anos foi detido no local e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DAC) 1. O rapaz de 17 anos conseguiu fugir.

Se irritaram ao saber que um deles não fazia parte do público a ser vacinado

Algumas testemunhas disseram que um dos jovens estava armado. "Eles entraram por outro portão, da saída, derrubaram mesas, pegaram frascos. Um deles derrubou frascos da Pfizer. Em cada frasco da Pfizer, são seis doses. Também derrubaram da Butantan, que têm dez doses, cada. Ainda espalharam as seringas pelo chão", disse à Record Lucilene Soares, biomédica e uma das responsáveis pela vacinação no local.

A vacinação acontece no local para adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Há 30 pontos exclusivos para este público, além de gestantes e puérperas - todos só podem ser imunizados com a Pfizer.

Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a situação da vacinação já foi normalizada no posto. No incidente, foram perdidos 4 frascos da vacina, equivalente a 24 doses. A PM diz que outros frascos com dez imunizantes de Coronavac também foram derrubados.

Em entrevista coletiva nesta tarde, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, falou sobre o caso. "Foi um adolescente de 16 anos, que não está no público alvo. Ele invadiu o posto armado, agrediu a atendente. Já acionamos as forças de segurança para que apure os fatos", disse.