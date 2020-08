Vídeo: 'Adoraria explorar a Amazônia com os EUA', diz Bolsonaro

Durante a Sessão Plenária do Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) disse ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que "adoraria explorar os recursos da Floresta Amazônica" com os norte americanos. O diálogo foi revelado na tarde desta segunda-feira (24), com a divulgação de um trecho do documentário alemão "O Fórum" - que revela os bastidores do evento, pelo doutor em ciência política, Guilherme Casarões.

Usando sua página no Twitter, o especialista publicou o vídeo que registra o momento exato da conversa entre o chefe do Executivo e a ex-liderança norte americana. Na gravação, Al Gore, que também é ativista ecológico, fala para Bolsonaro que está preocupado com a floresta Amazônica, se referindo a sua preservação.

O presidente brasileiro, no entanto, entendeu errado e levou para o lado econômico. "Temos muita riqueza (na Amazônia) e eu adoraria explora-la com os Estados Unidos", soltou, ao passo em que o ex-vice parece ficar confuso e responde: " eu não entendi muito bem o que você quis dizer.

Apesar de ter apenas pouco mais de um minuto, o trecho não revela apenas uma gafe do presidente. Em outro momento, o ex-vice norte americano fala que era muito amigo do ex-deputado, Alfredo Sirkis, que morreu em um acidente de trânsito neste ano. Sem parecer entender, Bolsonaro diz que foi inimigo dele na luta armada, se referindo ao tempo em que serviu no exército.