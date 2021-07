DJ Ivis Araújo chegou à Delegacia Metropolitana Civil de Eusébio por volta das 18 horas desta quarta-feira (14) para prestar depoimento sobre as agressões contra a esposa, Pamella Holanda.

O músico foi preso durante a tarde, conforme anúncio do governador Camilo Santana. Mais cedo, a empregada doméstica dele já havia sido interrogada no âmbito do inquérito policial.

Veja vídeo da chegada à delegacia: