Vídeo: avião arremete para evitar choque com outra aeronave em São Paulo

Quem estava no aeroporto de Guarulhos, na manhã dessa segunda-feira (28), viu um momento que pode assustar os que estão em terra firme. Um Boeing 747 ficou ziguezagueando no céu para se distanciar de um avião da Gol que estava à sua frente. Leia a matéria no JC Online.

A tentativa, no entanto, foi falha e o piloto da aeronave precisou arremeter no último segundo antes do pouso.

O momento foi registrado e disponibilizado no Youtube pelo Canal Golf Oscar Romeo, que possui câmeras apontadas 24 horas por dia para os principais aeroportos de São Paulo.

Nas imagens, disponíveis abaixo e gravadas por volta das 7h30, é possível ver o momento que o Boeing 737 da Gol realiza uma aproximação para a pista. Vindo por trás dele, mais um Boeing, mas este o enorme 747-200, da empresa Fly Pro. A aeronave, que tem realizado diversos voos ao Brasil durante a pandemia sob contrato de fretamentos, fica 'voando' de um lado para o outro.

Não é possível ver qual a posição do Boeing 737, mas existe a grande possibilidade de que ele ainda estivesse na pista no momento em que o 747 entra na curtíssima final da pista. As convenções de segurança da aviação não permitem o pouso de uma aeronave enquanto outra está na pista, então não restaria outra alternativa ao jumbo senão a arremetida.

A imagem pode assustar mas o que aconteceu nos arredores do aeroporto em São Paulo é relativamente comum, já que se trata de um procedimento de segurança.