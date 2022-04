Vídeo: baiano faz abrigo em árvore e é resgatado por bombeiros em MG

Um homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na cidade de Betim, depois de montar um abrigo na copa de uma árvore de cerca de 10m de altura, na avenida Juscelino Kubitschek.

Vídeos que circularam na internet nesta semana mostram o rapaz, que é natural de Ilhéus (BA), resistindo ao resgate e trocando de galhos, apesar de ter apenas uma das pernas, enquanto os bombeiros tentam captura-lo. O caso aconteceu no dia 8 de abril.

Veja vídeo:

Ao chegar no local, os militares encontraram ele deitado na estrutura, tentaram convence-lo a descer, mas ele não queria sair do local. O resgate durou cerca de uma hora. O homem foi atendido pelo pelo Samu e levado para a Unidade de Atendimento Integrado (Uai) Norte, e levado para um abrigo, em seguida.

Uma equipe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) acompanhou o resgate. Em nota, a prefeitura de Betim informou que ele foi acolhido por um albergue da cidade, mas não quis permanecer no local alegando que retornaria para a Bahia, o que não ocorreu.

Pela tarde, do mesmo dia do resgate, o homem voltou para a árvore. "Depois do resgate, o homem foi encaminhado para a UPA Norte, onde recebeu atendimento médico. O cidadão será novamente acolhido pelo albergue, onde receberá novos cuidados", informou a nota.

Segundo O Tempo, o baiano disse que retornou para o local do resgate por "medo", que não tinha sido "agredido ainda por ninguém" e que não "queria confusão". Disse ainda à reportagem que vai tirar novos documentos, mas não confirmou se voltaria para a Bahia.