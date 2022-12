VÍDEO: Chuva invade escola em Cachoeira e interdita refeitório do local

O município de Cachoeira, no Recôncavo, é um dos que têm sido prejudicados com as chuvas intensas na Bahia. Na manhã da quinta-feira (1º), uma enchente causou estragos no Colégio Estadual da Cachoeira. Por volta das 11h, a água da chuva invadiu salas e corredores da instituição de ensino. Nenhum aluno ficou ferido, mas a escola perdeu equipamentos, como computador, caixas de papel e materiais de consumo.

“Era uma lama acumulada com água, [foi tanto volume que] rompeu o muro de trás da escola e invadiu o prédio principal. Veio trazendo lixo, tudo que podia”, narra o diretor da instituição, Fábio Macedo.





As aulas vespertinas e noturnas foram suspensas no dia e, nesta sexta (2), não houve aula durante a manhã. A previsão é que as funções voltem ao normal na segunda (5). O diretor do colégio conta que o incidente aconteceu no prédio principal, que já está limpo e organizado, contudo, a preocupação é com o prédio do refeitório, onde há risco de desmoronamento.

“Água estava vazando [das paredes], tiramos tudo do refeitório para não correr nenhum risco. Parte do prédio já estava interditado [por conta de obras que acontecem no entorno], mas com o acúmulo de água e a água vazando dos azulejos [...] acabamos fechando tudo”, afirma.

O diretor informou que enviou ofício com fotos e descrição do acontecimento para órgãos da Educação e a escola já recebeu visita do Núcleo Territorial de Educação e na segunda a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) vai ao local analisar as condições.



Retorno das aulas depende das chuvas do final de semana Foto: Reprodução

Cachoeira em emergência

A prefeitura de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, decretou estado de emergência, nesta quinta-feira (1º), depois que fortes chuvas fizeram estragos na região. Outras nove cidades da Bahia também decretaram emergência na última semana. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 37 municípios foram afetados pelas chuvas, sendo que nove deles decretaram situação de emergência.

De acordo com o decreto, a cidade entrou em estado de emergência devido as fortes chuvas ocorridas no município de nos últimos dias 28, 29, e 30 de novembro, bem como nesta quinta-feira (1º), que provocaram alagamentos em ruas, bairros, distritos e regiões das zonas urbana e rural. O aguaceiro causou diversos transtornos à população, com alagamentos em vários locais de Cachoeira e risco de desabamento de imóveis.

“As pessoas perderam casas, equipamentos, móveis. A cada ano a situação só piora. Não pode esperar chuva acontecer para tomar providência, é um problema de todo ano”, critica Macedo.

Em publicação em rede social, o governador da Baha, Rui Costa (PT), escreveu que determinou às secretarias e órgãos estaduais, incluindo Defesa Civil e Bombeiros, todo aparato pessoal, logístico e humanitário para atender a população. Ele relembrou as tragédias de 2021 devido também às chuvas e lamentou a situação.

“Seguimos em alerta, empenhados, e trabalhando por toda Bahia, com equipes avaliando os danos e realizando intervenções estruturais necessárias para restabelecer as áreas atingidas”, afirmou.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) até o momento, são 342 desabrigados e 3.684 desalojados. O número total de atingidos chega a 52.224 pessoas com ocorrências registradas em 37 municípios. Dez estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Vereda e Cachoeira. Não há registro de desaparecidos e nem de óbitos.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro