Vídeo com cachorro 'pilotando' moto viraliza na internet

Um cachorro flagrado em vídeo "pilotando" uma moto viralizou em vídeo que foi publicado nas redes sociais neste final de semana. O caso foi em Petrolina, Pernambuco, segundo o post original. No sábado, a postagem no Twitter já ultrapassa os 230 mil likes.

Eu amo o Brasil pic.twitter.com/lW6Y7zKVUs — Flávio (@flaviogarage) October 25, 2019

As imagens mostram a moto com dois homens e um cachorro na frente, com as patas no guidão. A cena foi gravada na Avenida Sete de Setembro, uma via muito movimentada de Petrolina, segundo sites locais.

A imagem divertiu muitos internautas. "Será que esse indivíduo possui CNH? Não tem cara de ser maior de idade", brincou uma internauta. Outra seguiu a mesma linha. "Que absurdo! Cadê o capacete?". "O único que tem juízo aí é o cachorro, que não tirou as mãos da direção por nem um segundo", afirma outro. "Vira lata caramelo vai dominar o Brasil".

Outros, por outro lado, criticaram e afirmaram se tratar de uma irresponsabilidade que expõe o cachorro. "Procurando a grala. Em tempo do cachorro cair e se lascar todo no chão", dizia um comentário. Outra citou uma página que posta vídeos de cenas inusitadas e muitas vezes perigosas. "Por isso que homem vive menos".