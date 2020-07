Vídeo: Crianças de 3 e 10 anos pulam da janela para escapar de incêndio em prédio

Duas crianças, de 3 e 10 anos, tiveram que pular da janela de um apartamento, localizado a 12 metros de altura, por causa de um incêndio que ocorria no prédio em que vivem, em Grenoble, na França.

Apesar da situação perigosa e medida emergencial, elas foram apanhadas por um grupo de adultos que estavam em frente ao edifício em chamas.

Um cinegrafista amador conseguiu filmar o exato momento do pulo das crianças. A mais velha, de 10, segurou a menor pelas roupas antes de soltá-la. Assim que a pequena foi salva, ela saltou do local em direção ao grupo de adultos. Nas imagens é possível ver uma cortina de fumaça saindo do apartamento em que estavam.

Segundo a agência AFP, o Corpo de Bombeiros informou que as crianças não tiveram nenhum ferimento. Elas foram internadas por inalação de fumaça, junto a outras 17 vítimas do fogo.

Já os adultos que as salvaram, tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital com fraturas no antebraço. Ainda não foi descoberto o paradeiro dos pais dos menores.

IMAGENS FORTES: