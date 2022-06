Vídeo: crianças ficam presas em brinquedo de parque de diversões em São Paulo

Ao menos 12 crianças ficaram presas em brinquedo de um parque de diversões localizado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (23).

Equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas para realizar o resgate das vítimas. Todas as 12 foram retiradas sem ferimentos com a ajuda de uma escada.

Veja vídeo do resgate:

Salvamento de 12 crianças retidas em brinquedo de um parque de diversões em São Bernardo do Campo. Não houve feridos. pic.twitter.com/nu8voJO3cF — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2022

O caso aconteceu no Parque Cidade das Crianças, localizado Rua Tasman, no bairro Jardim do Mar. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que foi registrada uma falha técnica no brinquedo, ocasionando o travamento do equipamento. Por conta da altura, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover as crianças que ficaram presas.

"É importante destacar que o parque é administrado pela empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo, que acionou os bombeiros e a Polícia Militar", declara a gestão municipal.



No momento, equipes da Prefeitura estão no local para fiscalizar os procedimentos de remoção. Os demais brinquedos estão funcionando normalmente. O equipamento que apresentou problemas será interditado para manutenção.