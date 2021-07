Vídeo: crianças são arremessadas de brinquedos infláveis após ventania

Três castelos infláveis foram arremessados a cerca de nove metros de altura após uma rajada de vento durante um festival na cidade de Alexandria, na Bielorrúsia. Quatro crianças e três adultos ficaram feridos e foram tratados no Hospital do Distrito Central de Shklov. Uma menina foi enviada para uma tomografia computadorizada no Hospital Infantil Regional de Mogilev. As informações são do Daily Mail.

De acordo com as pessoas que estavam no local, as crianças gritavam de terror enquanto eram arremessadas para fora dos brinquedos pela rajada de vento. O castelo inflável, que tinha a forma de um dragão, foi erguido no ar e começou a girar em círculos antes de cair no chão. Segundos depois, outro castelo inflável foi carregado no ar. As imagens do caso foram gravadas (imagens fortes):

Children are hurled off of three bouncy castles blown up to 30ft off the ground by a sudden gust of wind in Belarus.#Viral #Belarus @LovePower_page pic.twitter.com/KYsNUs78n7 — ®️ajendra K (ABP News) (@RajendraKadamb) July 12, 2021

Uma testemunha ouvida pelo tabloide britânico chamada Dmitry afirmou que as coisas aconteceram literalmente em um instante. "Uma rajada de vento forte arrancou os castelos de suas amarras onde as crianças brincavam. Eles estavam com muito medo, chorando. Havia soldados próximos que correram para ajudar", contou. Uma investigação policial foi lançada sobre o incidente.