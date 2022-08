Vídeo de avião passando a poucos metros de banhistas viraliza; assista

Um dos pontos turísticos da ilha de Skiathos, na Grécia, é seu aeroporto. Muitos banhistas e curiosos costumam se reunir na cabeceira da pista, que fica próxima ao mar, para olhar os aviões pousando. Nesta semana um dos pousos viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, um A321neo da Wizz Air passa a poucos metros da cabeça dos curiosos. Diversos portais de notícias estão o chamando de "pouso mais baixo da história".

No entanto, a aterrissagem foi totalmente segura e feita com sucesso. Errados, na verdade, são as pessoas que estão lá ignorando todos os avisos de segurança. Por mais que um avião dificilmente os atingirão, os turistas podem se ferir por conta dos jatos de ar que saem das aeronaves.

Além disso, o aeroporto de Skiathos tem uma pista particularmente curta, o que significa que os pilotos precisam se aproximar mais baixo do que fariam em pistas mais longas.