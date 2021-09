VÍDEO: Dois homens são baleados após tiroteio no Porto da Barra

Dois homens foram baleados no Porto da Barra na noite deste domingo (5). De acordo com informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), as vítimas foram socorridas com vida e levadas ao Hospital Geral do Estado.

Moradores da região contam que foram, ao menos, cinco disparos efetuados na esquina da Rua Cézar Zama com a Barão de Sergy.

Uma testemunha narrou que estava em casa quando ouviu os disparos. "Inicialmente pensei que fosse bomba", conta. Ao chegar na janela, a moradora, que preferiu não ser identificada, disse que viu duas pessoas estendidas no chão.

Uma mulher que se apresentou como mãe de uma das vítimas ficou abraçada a ela enquanto gritava "meu filho".

Ainda de acordo com o relato, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal chegaram rapidamente ao local após os disparos. Pelo menos cinco viaturas, incluindo um camburão, e dezenas de policias se aproximaram.

As vítimas foram colocadas no fundo de uma viatura, que partiu para o HGE.

Em nota, a Guarda Civil Municipal informa que "agentes que estavam de plantão na região do Porto da Barra foram acionados por populares, informando sobre dois homens baleados na Rua Barão do Sergy, próxima ao Porto da Barra. Ao chegar no local, verificou-se a existência de duas pessoas baleadas ao solo".

O Samu chegou a ser acionado, mas as vítimas foram socorridas pela Polícia Militar.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar e Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.

Não se sabe, até então, quem foram os autores dos disparos, nem a motivação do crime.