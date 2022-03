Vídeo: engavetamento durante nevasca deixa três mortos nos Estado Unidos

Uma tempestade de neve causou um acidente de enormes proporções em uma rodovia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (29). A baixa visibilidade causada pela neblina, somada à pista escorregadia, acarretou em um engavetamento de mais de 40 carros e na morte de três pessoas.

Um dos motoristas presentes no local registrou o cenário de destruição. Fumaça, fogo e destroços são vistos por todos os lados enquanto mais e mais carros continuam a colidir na rodovia Interestadual 81.

"Isto é ridículo. É neve e neblina misturados, e isso reduziu a visibilidade a zero”, diz o motorista Mike Moye, que estava dirigindo na estrada e fez uma transmissão ao vivo no Facebook no local depois de se envolver no acidente. “Está pegando fogo. Eu preciso sair da estrada. Caramba, isso é loucura.”

As imagens ainda mostram o tráfego incessante e mais carros colidindo uns nos outros. Um motorista quase foi atropelado por outro carro depois de sair de seu próprio veículo danificado. A filmagem de Mike também mostra uma pessoa idosa com uma bengala na beira da estrada durante a nevasca.

Ainda não há conclusões sobre como o acidente começou. Socorristas e bombeiros estão no local resgatando as vítimas e contendo os danos.