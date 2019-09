Vídeo flagra briga de motociclista e agente da Transalvador na Avenida ACM

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem trafegava na região da Avenida ACM, no início da tarde desta segunda-feira (23). Um motociclista que presta serviços para um aplicativo de entregas ficou irritado com o congestionamento no local e partiu para a briga com um agente da Transalvador.

De acordo com o órgão, o agente de trânsito que aparece no vídeo estava ordenando o tráfego na via, "quando o motociclista começou a proferir uma série de agressões verbais, seguidas de agressões físicas ao agente, que tentou se defender".

A ação foi registrada por motoristas, e vídeos circulam pelas redes sociais. Nas imagens, é possível observar que o motociclista tira o capacete e tenta acertar o agente de trânsito, que tenta se defender com as nãos e não revida. Pouco depois, o homem que estava na moto foge do local.

Por meio de nota, a Transalvador informou que, após o episódio, o agente prestou queixa na 16ª Delegacia (Pituba). Acrescentou ainda que o órgão "irá adotar as providências necessárias para identificar o agressor e repudia todo tipo de violência para com seus servidores".

Procurada, a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na 16ª Delegacia no início da tarde desta segunda-feira (23). Acrescentou ainda que, "de acordo com as informações iniciais prestadas pelo agente, a discussão teve início após um motociclista ignorar a ordem para não atravessar um cruzamento. O motoboy passou a agredir o agente de trânsito e o ameaçou de morte".

De acordo com a Transalvador, como o motociclista não atendeu à ordem de parada do agente de trânsito, ele pode ser autuado por esta infração, que é de natureza grave, com multa no valor de R$195 (art 195 do Código de Trânsito Brasileiro). Acrescentou ainda que, "caso alguma outra infração seja identificada, isto será apurado e ele será devidamente autuado por cada uma delas".