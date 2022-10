Vídeo foi editado para mostrar Bolsonaro à frente na pesquisa Ipec sobre segundo turno

É falso que o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), apareça à frente, com 51% das intenções de voto, na pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e divulgada no Jornal Nacional em 5 de outubro. O vídeo que circula no Kwai foi editado e inverteu os resultados do levantamento. Na realidade, Bolsonaro teve 43% da intenção de voto dos eleitores, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 51%.

Conteúdo investigado: Vídeo divulgado no Kwai com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo, mostra os apresentadores Renata Vasconcellos e William Bonner narrando o resultado da primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Ipec, no dia 5 de outubro, após o primeiro turno das eleições. No vídeo veiculado, o candidato à presidência Jair Bolsonaro aparece na liderança com 51% das intenções de voto, enquanto Lula tem 43%.

Onde foi publicado: Kwai.

Conclusão do Comprova: É falso o vídeo que mostra Bolsonaro à frente das intenções de votos para o 2º turno das Eleições 2022. O conteúdo é uma montagem feita a partir da informação veiculada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, no dia 5 de outubro. A peça de desinformação faz referência à pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec entre os dias 3 e 5 de outubro. O vídeo foi editado e inverteu os resultados do levantamento. Na realidade, Bolsonaro tem 43% da intenção de voto dos eleitores, enquanto o ex-presidente Lula tem 51%.

O material manipula o áudio e o vídeo no momento em que é divulgado o resultado da pesquisa. Na montagem, é atribuído a Bolsonaro o percentual de 51% e para Lula, 43%, o que não é verdade. A imagem que retrata os gráficos é semelhante à que foi apresentada no jornal, mas também foi editada para colocar Bolsonaro à frente de Lula.

É possível perceber o momento em que a voz de Renata é alterada. O mesmo ocorre com a fala de William Bonner, ao informar os dados da pesquisa considerando apenas os votos válidos. No original, o apresentador informa que Bolsonaro tem 45% das intenções de voto, com margem de 43% a 47%. No conteúdo falso, esses números são atribuídos a Lula. Os dados reais mostram o petista com 55% dos votos válidos, com margem de 53% a 57%.

Em nota, a Rede Globo confirmou que a mídia é falsa e que foi manipulada: “Sim, o vídeo é falso e tem manipulação de dados, de imagens e de áudio dos apresentadores”.

Alcance da publicação: O Comprova verifica conteúdos com grande alcance nas redes sociais. Até o dia 13 de outubro, a publicação no Kwai tinha 75,4 mil visualizações, 3,4 mil curtidas, 875 comentários e 4,5 mil compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com o autor do post por meio de mensagens no Kwai e no Instagram. Não houve retorno até a publicação desta verificação.

Como verificamos: Uma busca no Google pelas palavras-chave “pesquisa Ipec Jornal Nacional” direcionou para a versão original do Jornal Nacional, disponível no Globoplay, do dia 5 de outubro de 2022. Nossa equipe recorreu também ao site do instituto de pesquisa e ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para checar os resultados do levantamento.

O Comprova encontrou também verificações do Estadão Verifica, do Yahoo, do Fato ou Fake, da Reuters e da Agência Lupa que desmentem os números do conteúdo checado.

Procurada, a Rede Globo confirmou que o vídeo é falso e tem manipulação de dados, de imagens e de áudio dos apresentadores.



Pesquisa mostra Lula com 51% dos votos

Ao contrário do que alega o vídeo verificado, a pesquisa Ipec (íntegra) sobre o segundo turno da eleição presidencial mostra Lula à frente com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 43% das menções.

Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular seu voto totalizam 4% e os indecisos somam 2%.

O levantamento foi realizado presencialmente entre os dias 3 e 5 de outubro. Foram entrevistados 2 mil eleitores em 129 municípios do Brasil. A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A. e está registrada no TSE sob o número BR-02736/2022.

Além da pergunta “Se o segundo turno da eleição para presidente da República fosse hoje e os candidatos fossem estes [Bolsonaro e Lula], em quem o(a) sr(a) votaria?”, o levantamento também abordou a intenção de voto espontânea (sem a apresentação dos nomes dos candidatos), expectativa de vitória (independentemente da intenção de voto), potencial de voto e rejeição para presidente e avaliação da administração atual.



Jornal Nacional mostrou dados corretos da pesquisa

O trecho do vídeo investigado foi retirado da edição do dia 5 de outubro do Jornal Nacional, que está disponível no Globoplay (entre 00:00 e 01:13).

O conteúdo investigado, além de inverter os dados das intenções de voto, omite um trecho da fala da apresentadora Renata Vasconcellos, que diz: “Lula lidera por uma vantagem inicial de 8 pontos percentuais considerando os votos totais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.”

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e as eleições presidenciais. Durante a campanha para o segundo turno das eleições, são frequentes os conteúdos de desinformação a respeito das pesquisas eleitorais. Publicações como esta verificada pelo Comprova, que induzem a uma conclusão falsa a partir da manipulação dos números apontados em uma pesquisa de intenção de voto, podem influenciar na decisão de eleitores brasileiros. A população deve escolher seus candidatos com base em informações verdadeiras e confiáveis.

Outras checagens sobre o tema: O Fato ou Fake, do G1, publicou uma verificação apontando o conteúdo como falso. O material divulgado já foi desmentido também pelo Estadão Verifica, pela Reuters e pela Agência Lupa.

O Comprova também verificou outros conteúdos falsos que mostravam Bolsonaro à frente em pesquisas Ipec dos dias 12 de setembro e 15 de agosto deste ano.