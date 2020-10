Vídeo: homem é atingido por raio enquanto corria na orla em SC

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o corretor de imóveis Fabricio Corrêa Gasparetto, 47 anos, foi atingido por um raio, em Itapema, em Santa Catarina, durante uma caminhada na orla na última sexta-feira (2). As imagens foram divulgadas nessa segunda pelo portal NDMais.

Veja o vídeo (imagens fortes).

Os bombeiros chegaram a ser acionados e, quando chegaram ao local, constataram que Fabrício estava em parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar e encaminhou a vítima para o Hospital Santo Antônio, também em Itapema, mas não adiantou.

“No hospital, foi dado continuidade aos procedimentos de RCP e posteriormente atestado o óbito”, informou o Corpo de Bombeiros local.

Outro homem que passava pelo local no momento do acidente também ficou ferido com o impacto do raio, mas sem gravidade.

Comoção

O corretor de imóveis Fabrício Gasparetto tinha 47 anos (Foto: Reprodução)

Segundo o portal G1, Fabrício era natural de Chapecó, também em Santa Catarina, e era apaixonado por corrida e costumava praticar esportes da orla da praia várias vezes por semana.

A morte causou enorme comoção na cidade. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. Ele deixou esposa e três filhos.