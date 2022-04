Vídeo mostra assalto em hamburgueria na Pituba; assista

Imagens do circuito interno de câmeras da hamburgueria Bravo Burguer & Beer, localizada no bairro Pituba, em Salvador, flagrou o momento em que criminosos armados invadiram o estabelecimento e assaltaram os clientes. O crime foi registrado da 16ª Delegacia Territorial, naquele mesmo bairro. As imagens registram a ação direta de quatro homens.

A captura de imagem é iniciada às 19h38 deste domingo (24). Três homens acessam a área interna da loja por portas diferentes e avançam sobre os clientes. Eles recolhem celulares nas mesas e ameaçam algumas pessoas com a arma em punho. Uma correria é registrada na parte de dentro. Um dos homens segura uma mulher por trás e arranca o celular de suas mãos.

Um quarto homem aborda as pessoas que estavam na parte externa do estabelecimento. Na ação, após roubar os clientes, os bandidos saíram atirando.

Segundo a Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os assaltantes.

Assista:

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a hamburgueria confirmou o assalto. "Hoje fomos vítimas de um assalto na loja da Pituba. Felizmente ninguém ficou ferido, mas houve perdas materiais". A loja não vai funcionar nesta segunda-feira (25).

A Bravo informou ainda que vai contratar vigilância privada para garantir a segurança aos clientes.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência. No local, uma equipe da 13ª CIPM constatou o fato e fez rondas pela localidade, porém os suspeitos não foram encontrados. O policiamento segue reforçado na região.