Vídeo mostra assalto que terminou com morte de engenheiro em Salvador

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra a briga entre Donny Thomas Velloso e um ladrão que terminou com a morte do engenheiro na tarde desta terça-feira (14), no bairro de Luís Anselmo, em Salvador. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Donny levava o cachorro para um atendimento às 14h em um petshop e tinha acabado de estacionar quando foi abordado, na Rua Lívia Giffoni. Os ladrões estavam em um Palio cinza e passavam pelo local, chegando pelo lado oposto logo depois que o engenheiro parou. Um deles desceu para tentar roubar a vítima.

"Eles viram a oportunidade e pararam só para roubar os pertences dele mesmo", diz o dono do petshop, que prefere não ser identificado. Testemunhas contaram ao CORREIO mais cedo que os ladrões queriam roubar o cachorro. " O cachorro dele estava no banco do fundo. Em nenhum momento pegou o cachorro dele", acrescenta o dono do local.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O veículo utilizado pelos assaltantes tem sinalização de que foi roubado - ele foi levado da Avenida Vasco da Gama, na quinta-feira (9). Desde então, os homens estariam utilizando o carro para cometer crimes.

Em um perfil de uma plataforma de ensino, Donny se apresenta como engenheiro mecatrônico, de 32 anos, casado. Ele afirmava atuar como empreendedor e autônomo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).