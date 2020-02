Vídeo mostra avião arremetendo em Noronha por causa de temporal

Tensão e medo foram os sentimentos que predominaram no voo 5727, da Azul Linhas Aéreas, na tarde desta segunda-feira (10), com destino à Ilha de Fernando de Noronha, que precisou arremeter por conta de um temporal.

Segundo o editor do Blog do Surfe e repórter-fotográfico da Agência JC Imagem, Alexandre Gondim, que estava indo fazer a cobertura do campeonato de surfe WSL Qualifiyng Series (QS) status 5000, a aeronave já estava se aproximando do arquipélago quando o piloto informou a todos os passageiros que teria que diminuir a velocidade da aeronave.

"A viagem começou bem tranquila. O céu bem bonito. Tudo limpo, mas, quando foi chegando perto da ilha, o piloto disse que ia diminuir a velocidade para tentar aguardar a chuva passar. Daí, o avião começou a balançar, a ter trepidações, aí ele (o piloto) baixou o trem de pouso, tentou pousar. Quando a gente começou a ver a ilha, ele arremeteu", disse.

Veja o momento em que o avião arremeteu

Depois do susto, Gondim relata que o piloto voltou a se comunicar com os passageiros, dizendo que eles teriam que regressar ao Recife, ainda por conta dos ventos e chuvas fortes. Os que não residem na capital pernambucana teriam que se hospedar em um hotel que seria pago pela Azul. Já os moradores do município voltariam para casa de táxi, também custeado pela companhia. Segundo o passageiro, uma equipe da Azul vai divulgar os horários dos novos voos ainda na noite desta segunda-feira (10).

O que disse a Azul Linhas Aéreas

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a Azul Linhas Aéreas, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Previsão do tempo

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a terça-feira (11) deve começar com chuva, em Fernando de Noronha. A previsão é de que o tempo seja claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca a moderada, com temperatura máxima de 30º e mínima de 26º.

Melhorias no aeroporto

Desde novembro de 2019, estão previstos recursos de cerca de R$ 8,5 milhões em emendas parlamentares que serão usados na requalificação do aeroporto de Fernando Noronha. Atualmente, a ilha já recebe voos noturnos emergenciais. As operações comerciais à noite, contudo, ainda não estão autorizadas.

Além da Azul, a Gol tem frequências regulares para Fernando de Noronha.

*Matéria original publicada no Jornal do Commercio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste