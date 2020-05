Vídeo mostra carro embaixo da água após rio transbordar em Imbassaí; assista

Um rio transbordou no distrito de Imbassaí, em Mata de São João, e um restaurante que fica na margem foi alagado. Um vídeo mostra que um carro chegou a ficar embaixo da água como resultado da enchente.

O CORREIO entrou em contato com um atendente de uma pousada que fica próxima ao local, identificado como "Restaurante do Braz", que confirmou a veracidade do vídeo.

Segundo o atendente, a enchente ocorreu neste fim de semana, entre domingo (10) e segunda-feira (11). Nesta quarta-feira (13) as águas já baixaram e estão dentro da normalidade.

Ninguém se feriu e os únicos prejuízos foram materiais.

O CORREIO tentou entrar em contato com o Restaurante do Braz, mas não obteve sucesso.