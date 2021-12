Vídeo mostra homem correndo algemado a moto de PM: 'Igual a escravo'

Um vídeo feito na tarde da terça-feira (30) mostra um homem correndo atrás de uma moto da Polícia Militar de São Paulo - algemado ao veículo. A cena viralizou nas redes sociais e causou indignação.

O episódio aconteceu na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. O piloto chega a acelerar enquanto o rapaz algemado tenta ficar no ritmo da moto. A PM de SP informou que o policial foi afastado.

Pessoas que presenciaram a cena estão rindo, como é possível notar na gravação. "Olha, algemou e está andando igual a um escravo. Vai roubar mais agora?", debocha uma das testemunhas.

Guilherme Boulos (Psol), que foi candidato ao governo de São Paulo, classificou a cena como "tortura a sangue frio". "Brasil, mais de 300 anos de escravidão... Tortura a sangue frio praticada por um PM de SP. Inaceitável!", escreveu em uma rede social.

O ouvidor das Polícias de SP, Elizeu Soares Lopes, disse que a PM irá apurar o que aconteceu. "Isso é uma atrocidade. Vamos tomar as devidas providências. Amanhã, abriremos um procedimento", disse, ainda ontem, segundo o G1.

A Polícia Militar disse que um inquérito foi instaurado para investigar o caso. O policial envolvido não teve o nome divulgado, mas foi afastado do serviço operacional durante a investigação. "A Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta".

Não há informação sobre o homem que aparece algemado. A PM não informou a situação dele e não se sabe qual foi a circunstância envolvendo o episódio.