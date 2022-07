Vídeo mostra jacaré pulando do rio e abocanhando drone em pleno voo; assista

O drone estava no ar e o jacaré na água, mas a distância não foi capaz de impedir o ataque do predador ao objeto que o filmava no rio Javaés, no Tocantins. O equipamento, que custou R$ 7 mil, pertencia a Luciano Souza, de 47 anos, que realizava uma viagem de pesca com os amigos, informou o g1.

"Na hora que fui filmar o rio vi dois jacarés e acabou que dei mole e ele pegou meu drone. [...] Subiu muito alto, o jacaré. Fiquei sem reação na hora. Ele foi muito rápido. Só quem viu tem noção”, contou ele ao g1. O vídeo foi gravado na última sexta-feira (15).

Luciano conta que essa foi a primeira vez que ele usou controlava o drone.

No vídeo, feito pelo ponto de vista do drone, é possível ver o jacaré armando o bote. O animal colocou o corpo para baixo e apontou a cabeça para o alto. Depois deu um salto e abocanhou o drone curioso.

"Estava todo alegre que aprendi a mexer. Foi um tiro, um barulho. Quando ele subiu, esmagou o drone e fez um barulhão. Você vê que parou de filmar na boca dele, quando bateu foi muito rápido. Se tivesse alguém filmando de fora ia dar uma cena de televisão mesmo porque quando ele abocanhou e desceu a água abriu. Não acreditei que aquilo aconteceu. Ele subiu quase dois metros mesmo. Fiquei sem reação, mas tá bom", lamentou ao g1.

Um dos amigos entrou no barco e foi atrás do jacaré na direção da margem do rio. Ele ainda avistou o equipamento na boca do réptil, mas não deu para recuperar. “Vou tentar comprar outro, correr atrás de comprar outro”, brincou Luciano.