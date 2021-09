Vídeo mostra lava do vulcão de La Palma chegando ao mar

A lava do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha espanhola de La Palma, chegou ao mar da costa do município de Tazacorte nesta terça-feira (28). O contato da lava com o mar gerou uma explosão de vapor que expeliu uma fumaça escura que está invadindo a terra por causa dos ventos.

O Grupo de Geociências Marinhas do Instituto Espanhol de Oceanografia, que acompanha a atividade vulcânica, relatou que o avanço da lava está formando “um impressionante depósito de mais de 50 metros de altura”, que continua crescendo. Veja vídeo:

Ainda nesta terça-feira, a ilha de La Palma registrou 29 terremotos em diferentes pontos, com intensidade entre 2 e 3,3 pontos na escala Richter.

Desde 19 de setembro a lava flui lentamente pelo lado oeste do vulcão em direção ao mar, destruindo mais de 500 casas, bem como igrejas e plantações de banana, de acordo com o programa de monitoramento de desastres Copernicus, da União Europeia.

O portal imobiliário espanhol Idealista estimou os danos em cerca de 178 milhões de euros até esta segunda-feira.

Cerca de 300 moradores das áreas costeiras de San Borondon, Marina Alta e Baja e La Condesa estão confinados em suas casas, já que o contato entre a lava e o mar provavelmente emitirá nuvens de gases tóxicos.

La Palma, com uma população de mais de 83 mil habitantes, faz parte de um arquipélago que constitui as Ilhas Canárias.