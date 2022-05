Vídeo mostra momento em que homem é baleado no Rio Vermelho

Um vídeo com imagens de uma câmera segurança divulgado pela TV Bahia mostra o momento em que um homem foi baleado no Rio Vermelho e o atirador correndo em seguida, na manhã desta quarta-feira (4).

O crime aconteceu em um bar no Largo de Santana. As imagens mostram pessoas que estavam na região correndo ao ouvirem os disparos.

A vítima, que trabalha como segurança na região mas estava de folga, foi baleada três vezes depois que outro homem, com quem bebia, tomou seu revólver e o atacou.

O homem ferido, que não teve identidade revelada, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele deve passar por cirurgia.

De acordo com a Polícia Civil, a 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho investiga a tentativa de homicídio. "O homem estava bebendo com um colega e se desentenderam. Na briga, um deles foi alvejado pelos disparos. O autor dos disparos segue sendo procurado. A vítima foi encaminhada para o HGE onde está em estado grave", diz nota da polícia. Imagens de câmeras de segurança do bar estão sendo analisadas.

Tiros

De acordo com testemunhas, os tiros foram efetuados por volta das 06h30. Tudo aconteceu após um desentendimento entre três homens que bebiam juntos na praça ao lado do Acarajé da Dinha, que, apesar do horário, estava cheia de gente.

"Num determinado momento, a briga que estava lá fora veio para a região dos bares, que estavam vazios. Um deles, que é segurança e por isso estava armado, puxou o revólver, mas não atirou. Só ameaçou. Aí outro tomou a arma e começou a disparar", conta uma pessoas que passava no momento do ocorrido. "Foi uma correria danada", completa.

Os dois primeiros disparos foram efetuados já dentro da área de um bar, onde normalmente é ocupado por cadeiras. "O homem ferido correu para as mesas do outro bar e acabou caindo. Aí o cara armado se aproximou e deu um outro tiro na direção do rosto", relata outra testemunha.

Na fuga, o autor dos disparos tentou tomar um carro, mas acabou rendendo um motoqueiro. "Ele foi para o meio da pista e começou a apontar para os motoristas, só que na hora passava um homem numa moto, que foi obrigado a descer. O cara montou na moto e sumiu, largando o revólver no chão", acrescenta.

O funcionário de um bar, que funciona 24 horas no local, disse que viveu momentos de terror. "Estava limpando as mesas quando escutei os pipocos bem perto de mim. Corri na hora. Esses caras estavam bebendo na praça já há um tempo e começaram a confusão entre eles lá. Nunca os vi por aqui".