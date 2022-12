Vídeo mostra momento em que jovem é esfaqueada dentro de ônibus

O sistema de câmeras do ônibus da empresa Expresso Guanabara registrou o momento em que a estudante de enfermagem Stefani Firmo, 23, foi esfaqueada por outra passageira durante uma viagem entre Recife e Salvador. A jovem foi atingida no rosto e levou 18 pontos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que outra passageira se levanta em direção ao local onde Stefani dormia. Nesse momento, ela teria sido esfaqueada. Depois, a estudante acorda e corre em direção a uma amiga que estava em outra poltrona.

As imagens foram compartilhadas pela estudante. "Nas imagens da câmera do veículo, é possível perceber que a mulher que estava atrás de mim se levanta e rapidamente desfere um golpe no meu rosto. A gravação não deixa dúvidas de que não houve qualquer discussão ou transtorno entre eu e ela", escreveu.

Stefani diz ainda que está muito assustada com toda a situação. "O ataque foi gratuito, brutal e cruel. Ainda estou muito assustada com tudo e tentando absorver o que ocorreu", completou.

Stefani contou que após o ataque, a passageira que estava sentada na poltrona atrás da sua não esboçou reação sobre o ataque. “Ela olhou para mim, me viu sangrando, mas foi totalmente fria, apática, não esboçava nenhuma reação. Olhou para mim, virou o rosto e seguiu”, relembra.

De acordo com a Expresso Guanabara, empresa da linha de ônibus que fazia o trajeto entre Recife e Salvador, as imagens da câmera do ônibus foram enviadas à Polícia Civil da Bahia no último sábado (3), conforme pedido da autoridade policial para dar continuidade à apuração dos fatos. A empresa não respondeu se há pretensão de reforço dos procedimentos de segurança e somente informou estar colaborando com tudo o que lhe compete no caso.

A Polícia Civil comunicou que a Delegacia de Proteção ao Turista de Conde já está com as imagens do circuito interno de segurança do ônibus interestadual e que estas serão analisadas, podendo auxiliar na identificação da autoria. Ainda, informou que alguns passageiros foram ouvidos na unidade especializada e as guias periciais foram expedidas. Os laudos são aguardados e caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal.