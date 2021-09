VÍDEO mostra momento exato da queda de um avião em Piracicaba; assista

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento exato em que um avião bimotor caiu em Piracicaba, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo informações da Polícia Militar, ao menos sete pessoas morreram durante o acidente. Assista:

A queda foi em uma área verde próximo à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa. Com a queda, teve início um incêndio na mata ao lado da Fatec.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião estavam o piloto, o co-piloto e cinco passageiros que seriam da mesma família. Eles morreram no local. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata. Policiais e bombeiros estão no local para controlar as chamas e a área foi isolada.