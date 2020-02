Vídeo mostra motorista de Uber agredindo duas mulheres trans

Um caso de transfobia, envolvendo um motorista de Uber, que teria acontecido nesta quinta-feira (6), em Brasília, no Distrito Federal, foi denunciado pelo deputado distrital Fábio Felix (PSOL) em suas redes sociais.

Segundo o parlamentar, no vídeo que circula na web, duas passageiras teriam solicitado a viagem na Asa Sul. Só que no momento em que o motorista do aplicativo teria notado que elas eram mulheres trans foi que a confusão começou.

No vídeo é possível ver o motorista pedindo que elas se retirassem de seu veículo. Elas não só negaram como ameaçaram ligar para a Polícia Militar e registrar queixa de transfobia. Neste momento, o homem as agride.

O mandato recebeu na tarde de hoje (06) este vídeo que denuncia transfobia praticada por motorista da Uber aqui no DF! Duas passageiras solicitaram viagem na Asa Sul, mas teriam sido expulsas qndo o motorista percebeu que eram duas mulheres trans. pic.twitter.com/d1msq97f5C — Fábio Felix (@fabiofelixdf) February 6, 2020

Na própria postagem, Fábio Felix afirmou que "a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF já está tomando todas as providências e se colocou à disposição das duas mulheres. Vamos acompanhar toda a investigação do caso junto à Decrin e contatamos a empresa Uber, que informou já ter iniciado a apuração do caso", explicou.

O que aconteceu depoisEm outra postagem, Fábio Felix informou que a Uber suspendeu o motorista da denúncia. "A Uber Brasil entrou em contato conosco informando que o motorista já foi suspenso. Nosso mandato continuará acompanhando o caso e está à disposição da Érika e da Melissa na busca por seus direitos e respeito às suas identidades #TransfobiaNao", escreveu.

Em nota enviada à reportagem, a Uber disse que "não tolera qualquer forma de discriminação em viagens realizadas em sua plataforma. Assim que recebemos a denúncia, banimos o motorista do aplicativo. Em casos dessa natureza, a empresa fica à disposição para colaborar com as autoridades e compartilhar informações sobre os envolvidos, observada a legislação aplicável."