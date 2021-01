Vídeo mostra multidão aglomerada e sem máscara em Arraial D'Ajuda; veja

O movimento de baianos e turistas foi intenso no primeiro sábado do ano em Arraial D´Ajuda, distrito do município de Porto Seguro. Vídeo feito pelo site Alô Alô Bahia, na Rua Mucugê, na noite de 2 de janeiro mostra um grande número de pessoas na rua.

A maioria das pessoas que aparecem nas imagens não usa máscara, medida importante de proteção para evitar a disseminação da covid-19. “A rua está extremamente lotada. É sempre assim, mas hoje, na verdade, está mais calmo do que ontem e no dia 31”, disse uma fonte no local.

Veja:

