Vídeo mostra policiais agredindo estudantes dentro de escola

Dois jovens foram agredidos por policiais militares dentro de uma escola estadual em São Paulo, na noite dessa terça-feira (18). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as agressões dentro da Escola Estadual Emygdio de Barros.

Em uma das imagens, um policial dá uma 'gravata' em um jovem. Em outro vídeo, um rapaz aparece no chão, dominado por um policial. Em outro, um dos dos rapazes recebe um soco no rosto, é dominado por um policial militar, enquanto outro policial vem por trás e dá uma rasteira do rapaz, que cai no chão. Já caído, ele recebe um chute nas costas. Os policiais ainda apontam a arma para os estudantes.

Dois jovens ainda são algemados e conduzidos pelos policiais. Eles foram detidos por desacato e encaminhados ao 91° Distrito Policial, na Vila Leopoldina. Eles prestavam depoimento ao delegado na manhã desta quarta (19).

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que vai analisar as imagens e as medidas cabíveis com os envolvidos nesse caso.

Segundo relato dos alunos, o caso teria começado após um dos estudantes perceber que seu nome não estava na lista de matriculados da escola. Ele foi questionar a ausência de seu nome com a direção da escola, que teria pedido para ele deixar a instituição. O jovem teria se negado a sair da escola. Começou um desentendimento entre aluno e direção, que chamou a PM.