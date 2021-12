Vídeo mostra resgate de idosa em Itapetinga; conheça a situação da cidade

A cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, foi uma das mais atingidas pelas chuvas no estado. Com o transbordar do rio Catolé, que atravessa a cidade, no último sábado (25), as ruas e casas foram tomadas pela água. Na madrugada desta segunda (27), bombeiros e voluntários utilizaram botes para o resgate de moradores que ficaram ilhados.

Em imagens divulgadas pelos integrantes da equipe de resgate, nas quais é possível ver que a água chega ao pescoço das pessoas, uma idosa é socorrida.

De acordo com informações da Prefeitura local, Itapetinga tem, até então, 300 desabrigados, acolhidos nos abrigos municipais, e uma estimativa de 2000 desalojados, pessoas que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação e não necessitam de abrigo provido pelo governo.

Segundo o prefeito Rodrigo Hagge, em coletiva de imprensa, nos últimos dias foram distribuídas mais de 8 toneladas de alimentos, mas de 10.000 garrafas de água mineral e 2000 unidades de quentinhas por dia. Nas áreas alagadas, em especial no Vila Rosa, Ângela Espinheira, Moacir Moura e José Ivo, a prefeitura distribuiu água potável através de carro pipa.

O fornecimento de água na cidade foi interrompido devido ao alagamento das bombas e painéis de captação. Segundo o prefeito, uma estação flutuante já foi pedida à Embasa para resolução parcial da situação.

A previsão de chegada do equipamento é para esta segunda-feira (27) e assim que for feito o processo de instalação, o abastecimento é restabelecido. No entanto, a capacidade da estação flutuante é de apenas 1/3 do que hoje realiza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Isso significa que ainda será preciso fazer rodízio na distribuição de água. “A população precisa continuar economizando para evitar maiores transtornos até que consigamos colocar nossa captação em funcionamento novamente”, alertou o gestor.

Previsão

Apesar da situação, a Prefeitura informa que o volume de chuva foi menor no domingo e que o nível do rio continua baixando. Com isso, a perspectiva é a de que haja redução dos riscos de morte e de áreas atingidas.

O distrito de Bandeira do Colônia, pertencente ao município de Itapetinga, também registra prejuízos por causa da chuva. Dentre os desabrigados, cerca de 60 pessoas foram acolhidas na escola Dona Geni e ficarão na unidade de ensino enquanto suas casas não tiverem condições de moradia ou até que as famílias sejam encaminhadas para um aluguel social.

Na sexta-feira (24), mais de 100 milímetros de chuva causaram transtornos e vitimaram a população de Bandeira do Colônia. A Prefeitura informou que já começou o serviço de limpeza no local, com frota de caçambas e máquinas. O serviço de bombeamento também começou.

Itapetinga está com três abrigos a famílias desalojadas ou desabrigadas: Escola Dona Geni, em Bandeira do Colônia; CAIC – Paulo Hagge, na Vila Riachão; IPAM, na Nova Itapetinga.

Desde novembro

Desde o final do mês de novembro, a cidade tem sido castigada com as fortes chuvas. No início de novembro, uma criança de 9 anos morreu após o desabamento de uma casa. A família de 5 crianças e 1 adulto estava reunida, e foi atingida pelo desabamento de uma parede do local. Lilian Santos morreu, e uma segunda criança sofreu uma lesão na coluna e teve que ser transferida para Vitória da Conquista.