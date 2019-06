Vídeo mostra tiro em crime que matou ator 'Ex-Chiquititas' e seus pais

Uma câmera de segurança registrou o momento do assassinato do ator Rafael Miguel, 22 anos, e dos seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50. Os três foram assassinados a tiros na tarde de domingo (9), em São Paulo.

No vídeo, não é possível identificar quem é a vítima que aparece ferida, mas dá para ver que a pessoa cai no chão, ao lado de um Renault Kwid vermelho, após ser atingida. As imagens também não mostram quem é o autor dos disparos, mas o principal suspeito é o comerciante Paulo Cupertino Matias, 48, pai de Isabela Tibcherani, namorada do jovem. Ele está foragido e não aceitava o namoro dos dois.

Nas gravações ainda é possível ver a chegada da Polícia Militar ao local do crime cerca de cinco minutos depois. Logo após os assassinatos, é possível notar uma grande movimentação de vizinhos pela rua. Eles, inclusive, chegaram a relatar que vários tiros foram disparados.

As imagens já foram entregues à Polícia Civil e serão analisadas.

Pai agressivo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rafael foi até a casa de Isabela, que tem 18 anos, acompanhado de seus pais. Quando chegaram à residência, foram surpreendidos pelo pai de Isabela, que estava armado. Ele atirou nos três e fugiu.

Na noite desta segunda-feira (10), Isabela e a mãe dela prestaram depoimento. Segundo o advogado da jovem, Eliton Lima dos Santos, ela relatou que estava no carro junto com a família do ator e que pegava uma carona. Ela também relatou que Paulo é agressivo, ciumento e nunca aceitou o romance.

"Ela foi tanto vítima quanto a família do Rafael. Ela não estava sabendo de nada. O pai dela não aceita o namoro dela. Simplesmente isso. Nunca aceitou e não concordava", disse.

Em entrevista à Record TV, a menina confirmou que o pai tinha um comportamento agressivo, mas garante que nunca imaginou que ele pudesse assassinar seu namorado. Ela acredita que ele premeditou o crime.

“O máximo que eu pensei que fosse possível era meu pai agredir ele, de alguma forma, mas algo que fosse possível apartar. Ele já tinha planejado isso, com toda certeza”, lamentou Isabela, que deixou a casa onde morava e está na casa de amigos.

Ainda segundo Isabela, ela e a mãe sempre foram vítimas de um ciúme doentio por parte do suspeito do crime. “Ele [pai] nunca aprovou meu relacionamento. Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas também com a minha mãe. Ele não gosta de mulher”, falou.

Morte precoce

Rafael morreu com apenas 22 anos. Ele interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", mas ficou famoso ainda pequeno, quando atuou em um comercial em que interpretava uma criança que pedia brócolis à mãe em um supermercado.

Ele também fez sucesso nas novelas “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”.

Parceira do garoto em Pé na Jaca, em 2006, a atriz Flávia Alessandra, que interpretava a mãe dele na trama, fez uma homenagem em suas redes sociais e pediu por justiça.

"Eu lembro que Rafa era daquelas crianças que você assiste rindo e não consegue tirar os olhos porque era tão competente e seguro, mesmo com poucos anos de idade. Receber essa notícia apertou o coração, mas eu prefiro ficar com as lembranças que construímos em “Pé na Jaca”. Um crime bárbaro não vai apagar a estrela que ele é, mas queremos que a justiça seja feita. Ao mundo, calma, consciência e menos violência", escreveu na legenda.