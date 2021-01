Vídeo mostra urso perseguindo esquiador, que não sabia do perigo que corria; assista

Era para ser uma tarde tranquia de esqui em uma montanha de Predeal (Romênia), mas acabou transformando-se num momento de tensão para um esquiador após um urso o perseguir enquanto andava pela pista.

O problema é que parece que o esportista não se deu conta do perigo que corria, pois ele demonstrou tranquilidade durante boa parte do tempo, ficando relaxado e aproventando a descida.

De acordo com o jornal local "Ziarul De Iasi", as pessoas que acompanhavam a cena assustadora nos teleféricos gritavam: "Mais rápido, mais rápido! Vamos, o urso está atrás de você! Mais rápido! Deus me livre, não olhe para trás!".

Só então o esquiador percebeu a perseguição. Foi quando livrou-se da mochila, fazendo o urso se distrair e criando tempo suficiente para que escapasse ileso. Assista:

A bear chasing a skier ???? pic.twitter.com/8oNjV0ZbeM — Alisha ???????????????? (@cptnwtrpnts) January 25, 2021

Mais tarde, naquele mesmo dia, policiais precisaram ser chamados ao local em meio a uma série de outros relatos de avistamentos de ursos. Ninguém foi atacado.