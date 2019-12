Vídeo: Neymar e Gabriel Medina curtem festa em Barra Grande

(Foto: Reproduçaõ)

Um vídeo que mostra Neymar e Gabriel Medina curtindo muito o fim de ano em Barra Grande, na Bahia, circula pelas redes sociais nesta segunda-feira (30). Nas imagens, os dois aparecem bastante animados. O surfista saltita e puxa o amigo pela mão. Duas mulheres loiras aparecem atrás.

O cenário é uma praia e a trilha sonora uma música eletrônica. "Eles estão em outro mundo", comentou um internauta. "Será que é o Universo Paralelo?", questionou outro, citando evento que acontece na praia de Pratigi.

Neymar está aproveitando bem os dias na Bahia. Ele cantou com Thiaguinho durante um show do pagodeiro, dando uma palhinha depois de curtir um dia de praia. O camisa 10 do PSG veio para a Bahia direto de Punta Del Este, onde esteve na festa que celebrou os 10 anos de casamento de Luiz Suárez. Medina acompanhou Neymar no evento, assim como o "parça" Gil Cebola e Lucas Lima, do Palmeiras.