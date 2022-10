Vídeo: professora faz gesto nazista em sala de aula de escola no Paraná

Uma professora foi flagrada fazendo um gesto nazista dentro da sala em uma escola de Ponta Grossa, no Paraná. Segundo o jornal O Globo, a cena teria acontecido no sábado (8), sendo filmada por alunos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um aluno se afasta da mesa da professora. Depois, ela leva a mão à testa e na sequência faz a saudação nazista a Hitler. A professora trajava uma blusa com estampa da camisa do Brasil.

Veja o vídeo:

Professora faz saudação nazista em escola de Ponta Grossa pic.twitter.com/01Ap8URqrO — Julinho Bittencourt (@JotaBittencourt) October 10, 2022

O episódio foi no Colégio Sagrado Coração. A diretora, irmã Edites, classificou o caso como "um erro" e disse que a escola não compactua com nazismo. Afirmou ainda que os "ânimos exaltados" no Brasil atual podem estar por trás da postura da professora.

Medidas contra a educadora serão tomadas seguindo o regimento interno da unidade, mas o que exatamente irá acontecer não foi divulgado. A diretora disse que a professora é uma "excelente profissional", que trabalha há muitos anos no local.