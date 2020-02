Vídeo que mostra estranhos terminando de cantar músicas viraliza

Um vídeo que mostra uma mulher arrasando em uma versão a capella de "Shallow", de Lady Gaga, viralizou nesta terça-feira (18) nas redes sociais.

A mulher foi parada em uma estação de metrô com um pedido inusitado: continuar a cantando a música iniciada por Kevin Freshwater.

Kevin mantém um quadro on-line chamado exatamente "Finish the lyrics" (em tradução livre, finalize a letra). Ele aborda estranhos na rua, começa uma música e pede que terminem.

Identificada como Charlotte Awbery, a cover de Lady Gaga aparece apenas no final do vídeo divulgado por Kevin em suas redes sociais no domingo (16). Mesmo assim, roubou a cena.

"Uou, a mulher no final foi maravilhosa", elogiou um internauta. "A mulher no final me arrepiou. Voz maravilhosa", diz outro. "Ela precisa de uma audição agora, sério", escreveu uma terceira pessoa.

Charlotte agora já tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde se descreve como cantora e compositora.