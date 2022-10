Vídeo que mostra pegadinha com notícia da chegada de ETs à Terra viraliza

O roteirista e humorista Gui Sousa viralizou com um vídeo em que criou um plantão de notícias falso anunciando a chegada de ETs na Terra. Ele filmou a reação de amigos e postou nas redes sociais, fazendo sucesso.

No vídeo, a jornalista Renata Lo Prete aparece como se fosse um plantão da Globo, seguido por um pronunciamento do presidente dos EUA, Joe Biden, falando sobre a chegada de alienígenas. As pessoas recebem a "notícia" de diferentes maneiras. Uma celebra que é fora do país, outra bate palmas e uma terceira lembra de uma previsão sobre o tema. Veja:

“Eu acho que isso é o exemplo de que a internet pode ser muito maneira quando está em boas mãos, porque são fake news, mas fake news do bem”, disse o roteirista ao Estado de Minas, afirmando que não há maldade nem segundas intenções na pegadinha.

Gui contou que acredita na existência de vida extraterrestre e sempre teve curiosidade sobre como seria a chegada de ETs à Terra. Ele então resolveu criar um falso plantão o mais realista possível para testar com os amigos.

"Eu falei para o meu marido que ia fazer uma edição muito bizarra ao ponto de até eu acreditar. E aí eu fui pensando: preciso do plantão, mas não sei fazer deep fake. Então, eu preciso de uma jornalista brasileira para trazer credibilidade", diz.

Ele contou que usou um pen drive com o vídeo na TV da casa, um sítio. O vídeo foi gravado em junho. "Foi a primeira reação e gente riu muito", conta. Depois, ele fez a pegadinha com outros grupos de amigos e da família, mas esses não acreditaram.

"Minha família não caiu, mas todo o resto acreditou. Minha sogra amou, ela é a que fala ‘eles chegaram, ainda bem'", diz.