Vídeo: rato é encontrado em máquina de venda automática em estação do metrô

Um rato foi encontrado dentro de uma das máquinas de guloseimas da estação de metrô Acesso Norte, em Salvador, neste sábado (16). Um passageiro que estava no local registrou o animal, que parecia ser um filhote, caminhando em meio aos produtos.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, a empresa WD Vending Machine, responsável por administrar o equipamento, foi acionada e já realizou o desligamento da máquina para inspeção.

A concessionária informou ainda que, por procedimento padrão, as máquinas são higienizadas a cada reabastecimento de produtos e, a partir de agora, passarão a conter um informativo com a identificação da data da higienização. Além disso, após o ocorrido, todas as máquinas de venda automática de alimentos do Sistema Metroviário passaram por nova inspeção.

A CCR Metrô Bahia lamentou o ocorrido e declarou que vai intensificar ainda mais todos os procedimentos de desinsetização e desratização que são realizados periodicamente nos trens, estações e terminais.