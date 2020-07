Vídeo: ratos trocam socos enquanto gato assiste de camarote

Foto: Reprodução

O predador natural estava bem ao lado, mas a briga era entre dois da própria espécie. Na última semana, em Cingapura, dois ratinhos deixaram o companherismo de lado e 'saíram na mão' enquanto um gato, sem entender nada, acompanhava cena.

Não se sabe as causas do desentendimento entre os roedores. Uma possibilidade era de que esse 'Clube da Luta' fosse, na verdade, uma estratégia para distrair o gato. Deu certo pois após a briga os ratinhos fugiram cada um para o lado enquanto o bichano tentava processar o que havia ocorrido.Quem também testemunhou o choque entre 'Jerrys', que ocorreu num estacionamento, foi um homem que gravou o ocorrido. No vídeo que viralizou é possível ver que os ratos chegam a apoiar sobre duas patas para o melhor uso dos 'socos' durante o duelo.

“Uma cena divertida a caminho de casa. Estamos acostumados a ver gatos brigarem, mas você já tinha visto ratos brigando?", escreveu o autor das imagens, Cheez Goh.

Assista: