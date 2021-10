Vídeo: relembre entrevista exclusiva de Suzane von Richthofen para Gugu Liberato

Passado quase 20 anos desde a trágica morte de Manfred e Marísia von Richthofen, o caso volta a tona com o lançamento dos filmes O Menino que Matou meus Pais e A Menina que Matou os Pais, estrelados por Carla Diaz. Agora, o público volta a querer saber por onde anda a mandante do assassinato - Suzane, a filha do casal - e os cúmplices, os irmãos Cravinhos.

Presa, Suzane von Richthofen passou cerca de 10 anos sem conceder entrevistas após a desastrosa conversa com o Fantástico, da Globo, em 2006. Na época, ela foi flagrada recebendo orientações do advogado para chorar em frente às câmeras, como tentativa de emocionar o público.

Depois disso, foi apenas em 2015 que Suzane conversou abertamente com a imprensa de novo, dessa vez com o apresentador Gugu Liberato, na Record TV. O papo aconteceu com a criminosa e também com a sua companheira na época, Sandra Regina Gomes, a Sandrão.

O rumor era que Gugu teria pago R$ 2 milhões para conseguir os depoimentos, mas a informação foi veementemente negada pelos produtores. Ao todo, a entrevista com Suzane dura pouco mais de uma hora e meia, e recebeu críticas pelo seu tom sensacionalista.

A gravação, porém, também funciona como uma oportunidade para conhecer a maneira que Suzane von Richthofen age, de maneira manipuladora com os demais. No papo, ela fala sobre o seu relacionamento homoafetivo e também cita o assassinato dos próprios pais.

