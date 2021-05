Videoaulas com conteúdo do ensino médio estão sendo oferecidas pela USP

Videoaulas com conteúdo de matérias do ensino médio estão sendo disponibilizadas gratuitamente pela Universidade de São Paulo (USP) através da plataforma A USP te Espera. Os conteúdos, que antes eram voltados para alunos ingressantes nos cursos de graduação da instituição, agora podem ser acessados por qualquer pessoa, inclusive estudantes do ensino médio.

Além de ajudar os estudantes que ingressam nos cursos de graduação a rever e reforçar alguns assuntos que serão utilizados ao longo do curso, a plataforma visa ajudar os estudantes do ensino médio com conteúdo que podem auxiliar no desenvolvimento das aulas nas escolas.

No momento, a plataforma oferece apenas videoaulas das disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia. Os conteúdos foram desenvolvidos por professores da USP, em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“Embora o projeto faça parte do Programa de Acolhimento da Pró-Reitoria, direcionado ao aluno ingressante, é importante destacar que o conteúdo é aberto e as videoaulas podem ser muito úteis e interessantes para os alunos veteranos e também para os estudantes do ensino médio”, afirmou o pró-reitor de graduação, Edmund Chada Baracat.

A previsão é que a plataforma ofereça videoaulas das oito disciplinas que compõem a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC): Matemática, Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia e Inglês.





* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil