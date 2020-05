Vídeos mostram queda de suposto ovni em Magé e internautas criam teorias; assista

Em meio ao coronavírus e vespas assassinas, mais um elemento apocalíptico resolveu dar o ar da graça em 2020. Ao menos menos é o que garantem os moradores da cidade de Magé, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que dizem terem visto um disco voador caindo na cidade nesta madrugada.

Diversos vídeos mostrando os supostos visitantes intergaláticos foram postados nas redes sociais e o assunto se transformou no mais comentado do Twitter na manhã desta quarta-feira (13).

Em nota, a Prefeitura de Magé diz que não foi notificada sobre o caso e reforçou a orientação de que a população fique em casa para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

"Desconhecemos a informação e não fomos oficialmente notificados por autoridades militares sobre o tema. Aproveitamos para dizer que estamos completando dois meses desde que o primeiro caso suspeito da covid-19 foi identificado em Magé. Então reforçamos o apelo para que as pessoas fiquem em casa e ajude a conter o avanço da doença", diz a nota enviada ao jornal O Dia.

A Polícia Militar informou que até o momento, não há confirmação de acionamento para a ocorrência.

Os conspiracionistas da internet não ficaram satisfeitos com as explicações oficiais e resolveram criar as suas próprias teorias, enchendo as redes sociais de memes.