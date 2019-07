Vigas de concreto começam a ser instaladas em viadutos do BRT na ACM

As vigas de concreto dos viadutos do BRT Lapa-LIP, no acesso e na saída do bairro do Itaigara, na Avenida ACM, começam a ser instaladas a partir das 23h desta terça-feira (30). Ou seja, as modificações no trânsito, que foram adiadas nessa segunda, em função das chuvas, começam a valer a partir de 23h e seguem até meados 15 de agosto, quando essa etapa deve ser concluída.

As mudanças ocorrerão apenas nos dias úteis, e somente no período noturno, entre 23h e 4h do dia subsequente. Na ocasião, o tráfego de veículos será interditado pela Transalvador no acesso da Avenida Juracy Magalhães à entrada do Itaigara pela Avenida ACM.

No sentido oposto, para quem deseja sair do bairro em direção ao Shopping da Bahia, o tráfego será interditado nas imediações do Shopping Paseo. Como as mudanças só irão ocorrer entre o final da noite e início da madrugada, o impacto no cotidiano da cidade será mínimo.

Opções de tráfego

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Itaigara, acessar as ruas Wanderley Pinho, ao lado do Hiper Posto, e então a Anísio Teixeira, saindo ao lado do Shopping Itaigara. Já os veículos que desejarem seguir para a Av. ACM no sentido Shopping da Bahia poderão utilizar as ruas Anísio Teixeira, Wanderley Pinho e então a Av. Paulo VI, saindo ao lado do Empresarial Thomé de Souza.

Esta é a primeira de algumas intervenções que serão realizadas nessa região até a finalização das obras destes dois viadutos, que deverão ser concluídos em dezembro deste ano. Vale lembrar que os viadutos terão pista exclusiva para o transporte público (BRT), via expressa para automóveis e ciclovia.

Novo modal

A primeira etapa dos corredores do BRT possui 2,9 km de extensão, ligando a região do Parque da Cidade até as imediações do Shopping da Bahia, onde haverá integração com o metrô. As obras estão 15% concluídas e serão finalizadas, em sua totalidade, no final de 2020. Entretanto, os viadutos do acesso ao Itaigara devem ficar prontos até dezembro deste ano.

Nessa região do Itaigara serão dois viadutos: um no sentido Parque da Cidade-Lucaia e outro na direção Parque da Cidade-Iguatemi. Essas estruturas irão promover melhorias no trânsito nessa região tanto para quem se movimenta de transporte público quanto de automóvel ou bicicleta. Um terceiro viaduto será erguido nas proximidades do Shopping da Bahia.

O primeiro trecho prevê ainda a implantação de quatro elevados ao total, que já estão em fase de construção, próximos ao Hiper, Cidadela e na altura do Parque da Cidade. Esses elevados também terão vias segregadas para o transporte público, pistas expressas e ciclovia, além de estações de transbordo.

Essas estruturas possibilitarão a fluidez do trânsito da Avenida ACM, considerado centro nervoso da cidade, diminuindo consideravelmente o tempo de deslocamento das pessoas pela localidade.

Sem semáforos

Os viadutos e elevados serão fundamentais porque possibilitarão a eliminação de semáforos e retornos. Vale frisar que os elevados serão pontuais e erguidos para passar por cima de cruzamentos e dos semáforos que permanecerem, não sendo permanentes ao longo da via, como acontece com o traçado do metrô na Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô).

Com a implantação dos corredores do BRT, será possível, por exemplo, sair do final da Garibaldi (sentido Rio Vermelho), acessar uma das vias expressas e não passar por qualquer sinaleira até o início da Avenida Luiz Viana Filho (Paralela).

Além disso, o conceito das estações nos elevados vai facilitar a acessibilidade e a integração com os ônibus convencionais. Isso porque o cidadão terá acesso às estações sem precisar passar por passarelas, de forma mais segura, utilizando escadas, elevadores e rampas.

Execução das obras

As obras do primeiro trecho do BRT são executadas pelo Consórcio BRT Salvador, formado pela Camargo Correa Infraestrutura S.A., Construções e Comércio Camargo Correa S. A. e Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. O valor para execução da primeira etapa é de R$ 212.781.070,50, oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A Prefeitura lançará em breve a licitação para a segunda etapa do BRT, que terá extensão de 5,5 km de percurso entre a Estação da Lapa e o Parque da Cidade.