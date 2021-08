Vigilante aposentado é assaltado e morto a tiros em Ilhéus

Lázaro Aparecido Reis Carvalho, vigilante aposentado, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (30) na Central de Abastecimento do Malhado, em Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito do crime foi preso à tarde, horas após o ocorrido.

Segundo informações da Polícia Civil, Lázaro foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) e apresentava sinais de pancadas na cabeça. O suspeito levou o relógio e uma quantia em dinheiro, que foi recuperada pelos policiais.



O homem preso está na delegacia do município e foi posto à disposição da Justiça. As informações são da TV Santa Cruz.