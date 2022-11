Vigilante é morto a tiros em ponto de ônibus na Avenida Gal Costa

O vigilante Valmir Soares Cerqueira, de 49 anos, foi morto a tiros em um ponto de ônibus na Avenida Gal Costa, próximo à estação Pirajá, na Sussuarana, na manhã desta terça-feira (15).

Segundo a TV Bahia, Valmir estava no ponto esperando um ônibus para seguir até Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, onde olharia um terreno. Uma dupla armada chegou de carro e desceu. A vítima teria reagido quando um assalto foi anunciado e foi baleada, de acordo com a emissora.

A Polícia Civil diz que as circunstâncias do caso são investigadas e disse que a motivação do crime ainda é desconhecida.

Equipes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local depois da denúncia de que havia um homem baleado. Nenhum suspeito foi encontrado próximo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas Valmir morreu ainda no local, caído na área de matagal atrás do ponto.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Equipes policiais estiveram no local (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)