Vigilante é morto com tiro na cabeça quando ia visitar a família em Mata de São João

O vigilante Almiro Santos Pacheco de Jesus, 46 anos, foi morto com um tiro na cabeça na tarde de quinta-feira (25) no município de Mata de São João.

De acordo com a Polícia Civil o crime aconteceu no Condomínio Santa Rita, que fica no distrito de Amado Bahia. De acordo com a polícia a vítima foi visitar um parente e acabou surpreendido por um homem, que disparou tiros em sua cabeça.

A Polícia Militar informou que a 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi informada sobre um homicídio por volta das 15h50 de quinta-feira (25), no Condomínio Santa Rita, bairro Amado Bahia, em Mata de São João. "Almiro Santos Pacheco de Jesus foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu", disse a PM em nota.

A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.