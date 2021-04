Vigilante é preso por furtar combustível de aeronave em Itapetinga

Um vigilante do aeroporto de Itapetinga e um comparsa foram presos sob suspeita de furtar combustível de uma aeronave no local, na quinta-feira (15). O funcionário confesou o crime. Eles foram conduzidos para a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia de Interior (Coorpin/Itapetinga).

O furto foi descoberto depois que houve uma pane seca do motor direto no avião bimotor de um deputado federal. O piloto passou a noite no Aeroporto de Itapetinga e saiu para voltar para Salvador com o modelo Beechcraft Baron. No meio do voo, faltou combustível. Mesmo assim, a aeronave conseguiu pousar na capital baiana, onde foi percebido que cerca de 200 litros do combusítvel estavam faltando.

“A subtração do combustível por pouco não causou a queda da aeronave. O vigilante contou em depoimento que o comparsa subtraiu o combustível porque precisava de dinheiro. O vigilante ainda mostrou aos policiais como era retirado o combustível, através de um dreno que fica sob as asas das aeronaves”, explica o coordenador da 21ª Coorpin, delegado Antônio Roberto Gomes Silva Júnior.

O vigilante disse em depoimento que o combustível foi colocado em um barril e levado em um veículo. O carro foi encontrado e apreendido."No porta-malas, foi encontrado um vasilhame com um resto do combustível. Havia um forte odor no carro. O material foi levado para a perícia. O outro homem se apresentou na delegacia, mas negou o envolvimento”, diz o delegado.

Outros pilotos fizeram contato com a 21ª Coorpin e afirmaram que o furto de combustível pode ter ocorrido com diversas aeronaves que pernoitaram no Aeroporto de Itapetinga. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.