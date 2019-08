Vigilantes da Ufba encerram paralisação e aulas noturnas serão retomadas

Após dois dias de paralisação, os vigilantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vão retornar aos postos de trabalho às 19h desta quinta-feira (29). A informação é da própria instituição, que divulgou uma nota nesta tarde. Com a decisão, as aulas noturnas serão retomadas em todo o campi.

No comunicado, a Ufba apontou que a decisão de encerrar a paralisação partiu dos próprios seguranças, após assembleia realizada durante a manhã desta quinta. Ainda segundo o texto, a MAP, empresa que presta o serviço de vigilância terceirizada na Ufba, entrou em um acordo com a universidade a vai manter o contrato vigente.

Nesta manhã, os 380 vigilantes que prestam serviços à instituição haviam decidido continuar com a paralisação por tempo indeterminado até que fosse resolvido o impasse em relação à dívida. A decisão dos vigilantes foi anunciada em assembleia realizada no início da manhã desta quinta-feira (29), na frente da Reitoria, no bairro do Canela. No entanto, após uma reunião entre a Ufba e a MAP, ficou definido que o contrato não seria suspenso. Por isso, os vigilantes voltaram atrás e aceitaram retornar ao trabalho.

A dívida da Ufba com a MAP chegaria a R$ 17 mi na próxima segunda (2), com a fatura de agosto. Na última quarta-feira (28), a universidade informou que havia feito o pagamento de R$ 2,1 milhões para a empresa. Entretanto, a companhia afirmou ter apenas recebido apenas uma ordem de pagamento de R$ 678.890, que equivale a 4% da dívida total.

A quitação parcial ocorreu um dia após o anúncio da paralisação por tempo indeterminado dos trabalhadores terceirizados que atuam na segurança da Ufba. Com os problemas do pagamento, a MAP deu entrada no rito processual para suspensão das atividades no dia 16 de agosto.

Com a greve dos vigilantes, a rotina na universidade havia sofrido alterações. Algumas unidades suspenderam as aulas à noite e o restaurante universitário recuou o horário de funcionamento por conta da segurança. Agora, os serviços serão normalizados.