Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de primeiro filho; veja vídeo

Pegando todo mundo de surpresa, Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta terça-feira (20), que estão esperando o primeiro filho do casal. A influenciadora publicou em seu canal no YouTube toda a história e contou que estava feliz com a novidade.

"É uma notícia muito boa, que muda tudo para sempre! Gente, eu estou grávida, estamos grávidos. Vou ser mamãe!", disse. Eliezer, que participou do BBB deste ano, comentou que eles só descobriram a gestação porque a médica desconfiou que a namorada poderia estar com um cisto no ovário.

"A médica falou: 'Você está grávida ou com um cisto, é gravidez ou coisa mais séria'. Aí já era noite, tinha comprado os testes de farmácia, queria fazer só no outro dia e eu nunca ia conseguir dormir. Falei: 'Faz logo'. Fui até ela no banheiro, me mostrou o teste, nunca tinha feito um antes, era um '+'. Em vez de ela me falar, me mandou ler a bula. Olhava para o teste e para a caixa... Respirei fundo", disse o publicitário.