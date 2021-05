Viih Tube explica exclusão de Juliette de grupo de WhatsApp dos ex-BBBs

Após ser questionada no Instagram, Viih Tube explicou por que Juliette, Fiuk, Lucas Penteado e Arcrebiano não foram incluídos no grupo de WhatsApp com os ex-BBBs.

De acordo com a sister, Juliette e Fiuk ficaram de fora pois estavam na final do reality quando o grupo foi criado. Ja Lucas ficou excluído pois não respondeu um direct enviado por Viih convidando-o. Arcrebiano, por sua vez, está no reality 'No Limite' e não pôde ser contactado.

"Eu que criei o grupo. Os finalistas ainda estavam dentro da casa. Convidei todo mundo, os 19 (participantes), pelo direct. Menos o Bil, que está confinado (por causa do 'No Limite'). O Lucas não respondeu no direct, mas acredito que é só porque não viu a mensagem mesmo. Eu achei certa a decisão da Juliette de ainda não entrar. Vendo agora de fora tudo que ela passou, acho que seria muito para ela agora. Um passo muito grande e seria difícil encarar tudo, não é o momento. Mas, se um dia ela quiser e se sentir pronta, já sabe que será muito bem-vinda", escreveu ela, sem se referir a Fiuk.

O grupo ficou em evidência após Kerline revelar que nem todos os ex-confinados estavam no bate-papo, batizado de "Manutenção externa".

Viih Tube ressaltou que decidiu falar no assunto por medo de que os internautas chegassem a interpretações erradas sobre o tema.

"Vi que saiu notícia sobre isso e vocês ficaram confusos. Acho importante falar sobre porque acabam criando coisas na cabeça que não existem. E gosto de ser sincera com vocês", esclareceu.

A influencer também deu detalhes sobre como são as conversas e interações no "Manutenção Externa". "A vibe do grupo está de nostalgia, muita risadas e figurinhas nossas no 'BBB'", revelou.